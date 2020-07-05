Гірн: Миллер должен мне деньги за бой, который не состоялся с Джошуа

Он получил бонус от Top Rank за подписание

#Миллер #Гірн

Источник – Boxing Scene.

Боксер Джаррелл Миллер должен вернуть деньги промоутеру Эдди Гірну.

Об этом Гірн рассказал порталу Boxing Scene.

“Он получил бонус от Top Rank за подписание, который, вероятно, ему придется вернуть. Он должен деньги мне. Мы должны были получить их за этот бой, потому что он был в долгу со времен поединка с Джошуа. Тот аванс, что мы ему дали, Миллер должен вернуть из-за проваленного допинг-теста”, – сказал Гірн.