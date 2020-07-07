Беринчик сразится за право боя с Ломаченко

WBO планирует определить обязательного претендента для действующего чемпиона в легком весе (до 61,2 кг) Василия Ломаченко в мини турнире.

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Источник – espreso.tv.

Украинский боксер Денис Беринчик примет участие в турнире WBO за право на чемпионский бой с Василием Ломаченко.

Об этом рассказал президента WBO Пако Валькарсель.

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“WBO рассмотрит вопрос о назначении обязательного претендента ближайшее время. Первые два или четыре свободных бойца в рейтинге примут участие в отборочных боях”, – сказал Валькарсель.

Первым номером рейтинга WBO является британец Ли Селби, но у него подписан контракт с пятым в классификации австралийцем Джорджем Камбососом в отборочном бою IBF, поэтому оба вскоре могут оставить рейтинг WBO.

Второе место занимает американец Райан Гарсия, а третьим идет ганец Эммануэль Тагое. При этом Гарсия должен провести бой с Люком Кэмпбеллом за временный титул WBC.

Если Гарсия выберет путь по линии WBC, то в отборочном бою его должен заменить четвертый номер рейтинга WBO Беринчик.

Напомним, Беринчик призвал подписать петицию о блокировании доступа к сексу в Украине.