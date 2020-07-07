Гвоздик оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Ексбоксер – о перспективах своего друга

#Усик #Гвоздик

Источник – BoxingScene.com.

Украинскому боксеру Александру Усику будет сложно конкурировать с этими большими парнями.

Об этом заявил Александр Гвоздик.

“Я думаю, что сейчас становится все сложнее и сложнее переходить от меньших весовых категорий до супертяжеловесов, потому что они становятся все больше и больше.

Если вы посмотрите в 60-70-е годы, то тяжеловесы тогда были намного меньше, чем сейчас. Так что, конечно, Усику будет сложно конкурировать с этими большими парнями. Когда вы сражаетесь с большим парнем, у которого есть навыки его последнего соперника (Уизерспуна), то это одна картинка. Но когда против вас парень, который является олимпийским чемпионом, который намного выше, как Джошуа, и у которого гораздо большего размаха рук, это становится действительно сложным испытанием, поэтому я не знаю.

Я знаю, что у Усика действительно хорошие навыки, поэтому он безусловно сможет конкурировать с этими ребятами. Но я хочу увидеть его предстоящий бой с Чисорой, который не так велик, но умеет драться. У него есть сердце. Он не собирается сдаваться. Я верю, что Александр сможет победить, но это определенно не будет легко”, – сказал Гвоздик.