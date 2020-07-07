Уайт не намерен уступать Джошуа боем с Фьюри

Боксер не хочет терять шанс провести бой за титул чемпиона

#Вайт, #Джошуа

Источник – The Telegraph.

Супертяжеловес Диллиан Уайт не уступит боем с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри обладателю титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Об этом заявил сам боксер.

“Нет, я не буду давать дорогу. Я слишком долго этого ждал. Я не становлюсь моложе, я старею. Я просто лишь хочу стать чемпионом мира и объединять титулы. И чем раньше я стану чемпионом, тем скорее я этим займусь. Поэтому я не уступлю дорогу”, – сказал Уайт.

Отметим, что Диллиан Уайт является обязательным претендентом на титул WBC. Однако Тайсон Фьюри в следующем поединке точно встретиться с Деонтеем Уайлдером, а потом есть вероятность проведения боя с Энтони Джошуа. Однако Уайт намерении стать этому помехой.

Ранее стала известна новая дата боя Диллиан Уайт – Александр Поветкин.