Деревянченко может стать священником после окончания карьеры

Тренер украинского боксера высказался о будущем своего подопечного

#Деревянченко

Источник – boxingnews24.com.

Украинский боксер Сергей Деревянченко после окончания карьеры может стать священником.

Об этом заявил тренер боксера Андре Розье.

“Он возвращается и собирается выйти против любого. Этот парень … Забудьте про бокс, он один из самых приятных, добрых и заботливых людей на Земле.

Лично мое мнение – Сергей станет священником после окончания карьеры. Я хочу, чтобы этот молодой человек стал чемпионом мира. Сейчас он лучший боец без титула”, – рассказал Розье.