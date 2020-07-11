Деревянченко может стать священником после окончания карьеры

Тренер украинского боксера высказался о будущем своего подопечного
#Деревянченко
Источник – boxingnews24.com.
Украинский боксер Сергей Деревянченко после окончания карьеры может стать священником.
Об этом заявил тренер боксера Андре Розье.
“Он возвращается и собирается выйти против любого. Этот парень … Забудьте про бокс, он один из самых приятных, добрых и заботливых людей на Земле.
Лично мое мнение – Сергей станет священником после окончания карьеры. Я хочу, чтобы этот молодой человек стал чемпионом мира. Сейчас он лучший боец без титула”, – рассказал Розье.
Ранее, Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло.
Источник: champion.com.ua