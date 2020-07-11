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Бокс

Деревянченко может стать священником после окончания карьеры

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Тренер украинского боксера высказался о будущем своего подопечного

#Деревянченко

Источник – boxingnews24.com.

Украинский боксер Сергей Деревянченко после окончания карьеры может стать священником.

Об этом заявил тренер боксера Андре Розье.

“Он возвращается и собирается выйти против любого. Этот парень … Забудьте про бокс, он один из самых приятных, добрых и заботливых людей на Земле.

Лично мое мнение – Сергей станет священником после окончания карьеры. Я хочу, чтобы этот молодой человек стал чемпионом мира. Сейчас он лучший боец без титула”, – рассказал Розье.

Ранее, Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло.

Источник: champion.com.ua
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