Суббота, 11 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксУоррен: Только Фьюри сможет одолеть Уайлдера
Бокс

Уоррен: Только Фьюри сможет одолеть Уайлдера

AdminНет комментариев
Добавлено

Менеджер отметил, что Тайсон старательно готовится к третьему поединку с американцем

#Уоррен, #Уайлдер

Источник – talkSPORT.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри усердно готовится и является открытым для третьего боя с американцем Деонтеем Уайлдером.

Об этом заявил известный британский промоутер Фрэнк Уоррен.

“Знаю, что у Фьюри сейчас все хорошо. Он продолжает подготовку к следующему бою. Тайсон открыт для третьего поединка с Уайлдером и с нетерпением ждет его. Но сначала нужно определиться с датой поединка. Пока конкретики нет, необходимо понять, как обстоят дела с допуском зрителей.

Фьюри – единственный боксер, кто может одолеть Уайлдера. Думаю, что Тайсон сможет убрать его со своего пути, после чего мы займемся организацией боя с Энтони Джошуа”, – сказал Уоррен.

Ранее, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 + семнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Деревянченко может стать священником после окончания карьеры

Промоутер Беринчика начал переговоры о бое за звание претендента на пояс WBO

Бывший чемпион мира бросил вызов легендарному Тайсону

Сиренко: Кличко может дать хороший бой любому суперваговику

Стивенсон отказался от титула в полулегком весе

Закрыть