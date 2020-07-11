Уоррен: Только Фьюри сможет одолеть Уайлдера

Менеджер отметил, что Тайсон старательно готовится к третьему поединку с американцем
#Уоррен, #Уайлдер
Источник – talkSPORT.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри усердно готовится и является открытым для третьего боя с американцем Деонтеем Уайлдером.
Об этом заявил известный британский промоутер Фрэнк Уоррен.
“Знаю, что у Фьюри сейчас все хорошо. Он продолжает подготовку к следующему бою. Тайсон открыт для третьего поединка с Уайлдером и с нетерпением ждет его. Но сначала нужно определиться с датой поединка. Пока конкретики нет, необходимо понять, как обстоят дела с допуском зрителей.
Фьюри – единственный боксер, кто может одолеть Уайлдера. Думаю, что Тайсон сможет убрать его со своего пути, после чего мы займемся организацией боя с Энтони Джошуа”, – сказал Уоррен.
Ранее, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.