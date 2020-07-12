Альварес хочет провести третий бой против Головкина

Промоутеры планируют поединок следующего года

#Гомес, #Альварес

Источник – Fino Boxing.

Сауль Альварес хочет провести третий бой против Геннадия Головкина уже в следующем году:

Об этом заявил президент Golden Boy Promotion Эрик Гомес.

“У нас были определенные разговоры по поводу третьего боя Альвареса с Головкиным. Этот поединок получился бы очень интересным. Альверес хочет устроить трилогию. Надеемся, что мы сможем удивить всех, организовав их поединок в следующем году.

Они оба понимают, что вечер бокса с их участием были очень успешными. В плане финансов Альваресу и Головкин будет выгодно подраться еще раз. В этом противостоянии очень заинтересованные болельщики. Оба поединка получились очень близкими и увлекательными. Канело и Головкин сейчас это понимают. Они оба открыты для этого боя”, – сказал Гомес.

Ранее, Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло.