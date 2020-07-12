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Хейни Ломаченко обвинил в срыве титульного боя

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Американец объяснил, почему не состоялся его поединок с Василием

#Хэйни, #Ломаченко

Источник – Boxing News 24.

Бой чемпиона WBC в легком весе Девина Хейни с обладателем титула WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко не состоялся по вине украинца.

Об этом заявил сам американский боксер.

“Ломаченко – настоящий профессионал, он является одним из лучших боксеров в мире. Я вызвал его на бой за звание чемпиона WBC в легком весе, но моя команда ничего не смогла добиться. В итоге я все равно завоевал пояс WBC.

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Почему наш бой не состоялся? Дело в том, что он и Top Rank обратились в WBC с просьбой отменить этот поединок. Они хотели получить статус франчайзингового чемпиона. Я же попросил WBC перевести меня из временного в полноценные чемпионы, поскольку Ломаченко не захотел проводить защищать свой титул”, – сказал Хейни.

Свой последний бой Хейни провел в ноябре прошлого года, выиграв по очкам у Альфредо Сантьяго. Украинец, в свою очередь, в августе 2019 победил британца Люка Кеммбелла.

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Ранее, Ломаченко открыл собственный отель на берегу моря.

Источник: champion.com.ua
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