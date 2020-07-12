Кэмпбелл: В бою с Гарсией выиграю нокаутом

Если бой не состоится, это будет позор

#Кэмпбелл, #Гарсия

Источник – Boxing Scene.

В социальных сетях все помешались относительно поединка между Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО) и Райаном Гарсией (20-0, 17 КО).

Об этом заявил британский легковес.

“Я бы очень хотел, чтобы этот бой состоялся, очень взволнован по этому поводу. Все помешались относительно этого поединка. Если бой не состоится, это будет позор. Если он не пройдет в ближайшее время, то это не моя вина… Думаю, я выиграю нокаутом”, – сказала Кэмпбелл.