Судья снял украинского боксера с боя против бывшего украинца

Головащенко получил дисквалификацию

#Стрецкий, #Головащенко

Источник – Чемпион.

В польском городе Пенки состоялся бой между двумя уроженцами Украины – Александр Стрецкий, который сейчас представляет Польшу, встречался с Тарасом Головащенком.

Инициатива была на стороне Стрецкого, а Головащенко работал второму номеру. Во втором раунде произошло столкновение головами, и оба бойца получили рассечения.

Бой завершился неожиданным и скандальным образом. Судья поединка в 5-м раунде принял решение дисквалифицировать Головащенко и присудить победу Стрецкому.

Ранее, Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло.