Судья снял украинского боксера с боя против бывшего украинца

Головащенко получил дисквалификацию
#Стрецкий, #Головащенко
Источник – Чемпион.
В польском городе Пенки состоялся бой между двумя уроженцами Украины – Александр Стрецкий, который сейчас представляет Польшу, встречался с Тарасом Головащенком.
Инициатива была на стороне Стрецкого, а Головащенко работал второму номеру. Во втором раунде произошло столкновение головами, и оба бойца получили рассечения.
Бой завершился неожиданным и скандальным образом. Судья поединка в 5-м раунде принял решение дисквалифицировать Головащенко и присудить победу Стрецкому.
Ранее, Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло.
Источник: champion.com.ua