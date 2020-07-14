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Бокс

Судья снял украинского боксера с боя против бывшего украинца

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Головащенко получил дисквалификацию

#Стрецкий, #Головащенко

Источник – Чемпион.

В польском городе Пенки состоялся бой между двумя уроженцами Украины – Александр Стрецкий, который сейчас представляет Польшу, встречался с Тарасом Головащенком.

Инициатива была на стороне Стрецкого, а Головащенко работал второму номеру. Во втором раунде произошло столкновение головами, и оба бойца получили рассечения.

Бой завершился неожиданным и скандальным образом. Судья поединка в 5-м раунде принял решение дисквалифицировать Головащенко и присудить победу Стрецкому.

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Источник: champion.com.ua
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