Арум: Пулев может нокаутировать Джошуа

Босс Top Rank верит в сенсацию

#Пулев, #Иисус, #Арум

Источник – Talk Sport.

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа после завершения пандемии коронавирус может проиграть 39-летнему болгарину Кубрату Пулеву.

Об этом заявил руководитель Top Rank Боб Арум.

“Джошуа против Фьюри? До конца года у Джошуа будет бой с моим парнем Кубратом Пулевым – очень сильным болгарином. А у Тайсона намечается третий бой с Деонтеем Уайлдером, и это непростой бой.

Если они пройдут через эти бои, почему бы нам не собраться вместе и не заключить соглашение на два поединка между Фьюри и Джошуа?

У Джошуа слабый подбородок. И если его отправил в нокаут безударная Энди Руис … Пулев может выиграть нокаутом”, – заявил Арум.