Арум: Пулев может нокаутировать Джошуа

Босс Top Rank верит в сенсацию
#Пулев, #Иисус, #Арум
Источник – Talk Sport.
Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа после завершения пандемии коронавирус может проиграть 39-летнему болгарину Кубрату Пулеву.
Об этом заявил руководитель Top Rank Боб Арум.
“Джошуа против Фьюри? До конца года у Джошуа будет бой с моим парнем Кубратом Пулевым – очень сильным болгарином. А у Тайсона намечается третий бой с Деонтеем Уайлдером, и это непростой бой.
Если они пройдут через эти бои, почему бы нам не собраться вместе и не заключить соглашение на два поединка между Фьюри и Джошуа?
У Джошуа слабый подбородок. И если его отправил в нокаут безударная Энди Руис … Пулев может выиграть нокаутом”, – заявил Арум.
Ранее, Уайт не намерен уступать Джошуа боем с Фьюри.