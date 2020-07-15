Бывший чемпион мира хочет провести бой-реванш с Ломаченко

Линарес высоко оценил мастерство украинского чемпиона

#Линарес, #Ломаченко

Источник – EsNews.

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес желает провести бой-реванш с чемпионом WBА, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко.

Об этом заявил сам боксер.

“У Ломаченко крайне сложный стиль. Да, он не обладает тяжелым ударом, но с ним всегда тяжело боксировать. Он быстрый и умный. В один момент Ломаченко здесь, а через пару секунд уже там.

Знаю, что ему не понравился мой мощный удар справа. Но как бы там не было, Василий смог подняться после нокдауна. Ломаченко – замечательный спортсмен, я очень хочу провести с ним реванш. И этот поединок однажды произойдет”, – заявил Линарес.