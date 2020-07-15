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Бокс

Чисора: Вайт подерется за титул, когда я, Фьюри, Уайлдер и Джошуа пойдем на пенсию

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Боксер не верит, что его соотечественник станет чемпионом мира

#Чисора, #Вайт

Источник – Boxing News 24.

Боксер Диллиан Уайт еще не скоро сможет получить свой шанс подраться за титул чемпиона мира.

Об этом заявил британский супертяжеловес Дерек Чисора.

“Фьюри знает, что он в следующем бою сразится с Деонтеем Уайлдером. На самом деле ему плевать на Диллиан. Угадайте, с кем он будет драться после этого. С Энтони Джошуа. Когда “Эй Джей” наконец-то получит шанс побороться за титул WBC, когда он, Фьюри, Уайлдер и я пойдем на пенсию, Уайт сможет побиться за звание чемпиона. Но перед уходом всех перечисленных ребят он не будет драться ни за какие титулы.

Многое может случиться, но давайте скажем честно, что болельщики хотят увидеть бой Джошуа – Фьюри. Они желают посмотреть этот поединок гораздо сильнее, чем любой бой Диллиан. Я не думаю, что здесь будут какие-то задержки”, – сказал Чисора.

Ранее Чисора заявлял, что не сможет драться с Усиком без зрителей.

Источник: champion.com.ua
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