Ломаченко и Лопес все еще не получили контракт на бой

Не исключено, что Ломаченко и Лопеса ждет очередной перенос боя

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Дату боя за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко и Теофімо Лопесом еще официально не назначен.

Об этом заявил инсайдер The Athletic Майк Коппінджер.

“Наши источники говорят о том, что несмотря на ранее объявленную дату боя между Ломаченко и Лопесом, ни один из бойцов так до сих пор и не получил контракт на поединок.

По-хорошему переговоры должны начаться в ближайший время. Только так будет надежда на то, что бой действительно состоится 3 октября”, – отметил Коппінджер.