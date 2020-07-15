Ломаченко и Лопес все еще не получили контракт на бой

Не исключено, что Ломаченко и Лопеса ждет очередной перенос боя
#Лопес, #Ломаченко
Источник – Чемпион.
Дату боя за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко и Теофімо Лопесом еще официально не назначен.
Об этом заявил инсайдер The Athletic Майк Коппінджер.
“Наши источники говорят о том, что несмотря на ранее объявленную дату боя между Ломаченко и Лопесом, ни один из бойцов так до сих пор и не получил контракт на поединок.
По-хорошему переговоры должны начаться в ближайший время. Только так будет надежда на то, что бой действительно состоится 3 октября”, – отметил Коппінджер.
Loma-Lopez could certainly take place Oct. 3 on ESPN PPV, but one source termed that date a “best-case scenario.” Negotiations would need to start soon to have realistic hope https://t.co/ylP9K6a9yM
— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 15, 2020
По последним данным бой должен состояться 3 октября в Лас-Вегасе.