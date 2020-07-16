Бетербиев узнал дату следующего боя

Россиянин будет защищать пояс IBF

#Бетербиев

Источник – BoxingScene.

Бой между обладателем титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном состоится 25 сентября.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“Поединок пройдет в рамках ивента, который состоится 25 сентября в Екатеринбурге (Россия). Бетербиев давно хотел провести бой в России, потому что там ему могут заплатить те деньги, на которые он рассчитывает. В Канаде он также мог бы получить хороший гонорар. Однако сейчас мы бессильны через коронавирус”, – сказал Арум.

Напомним, в этом бою Бетербиев будет защищать пояс IBF. Изначально поединок должен был состояться 28 марта в Квебеке (Канада), но встречу перенесли из-за пандемии коронавирус.

Ранее, тренер Бетербиева заявлял, что бой его подопечного с Альваресом никогда не произойдет.