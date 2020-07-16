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Бокс

Чисора: Я не смогу драться с Усиком без зрителей

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Британец считает, что украинец разделяет его позицию

#Чисора, #Усик

Источник – Fightnews.

Британский боксер Дерек Чисора хочет провести бой с украинцем Александром Усиком за поддержки зрителей.

Об этом заявил сам боксер.

“Сейчас мы ждем новостей от Эдди Гирна и правительства. Это все, что мне известно. Будем ли мы сражаться без зрителей? Нет, я не хочу этого. Удачи Вайту и Поветкину, но я так не хочу. Я не смогу сражаться без зрителей. Это сложно. Для меня это будет трудно. Считаю, что и для Усика тоже.

Мы гладиаторы, мы хотим, чтобы люди смотрели наш бой. Конечно, есть pay-per-view, но хочется, чтобы зрители пришли на арену и получили удовольствие.

Я уверен, что наш бой состоится в этом году, поскольку мы желаем сражаться, а люди хотят развлечься. Я на 100 процентов уверен, что Эдди Гірн и Дэвид Хэй устроят этот поединок”, – сказал Чисора.

Ранее, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.

Источник: champion.com.ua
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