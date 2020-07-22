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Бокс

Гассиев рассказал, сколько до конца года проведет боев

Сергей СумскойНет комментариев
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что в 2020 году намерен провести два поединка.

При этом он добавил, что на данный момент не знает своих будущих соперников.

«Если карантин отменят и все будет хорошо, то планирую провести до конца года два боя.

Соперников не знаю, это сейчас не так важно. Главное – выйти в ринг, почувствовать его и побоксировать», – приводит слова Гассиева Sports.ru.

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Напомним, в последнем бою Гассиев уступил украинцу Александру Усику. Бой прошел в июле 2018 года в Москве.

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Тэги: Мурат Гассиев
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