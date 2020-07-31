Гірн: Вайт рискует, выходя на бой против Поветкина

Эдди Гірн прокомментировал Вайт бой – Поветкин

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Источник – isport.ua.

Диллиану Вайту будет не просто победить Александра Поветкина в бою за временный титул WBC в супертяжелом весе.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Вайт очень рискует, выходя на бой против Поветкина. Легкие поединки остались в прошлом. Теперь все 50 на 50. Уайт был номером 1 в рейтинге WBC – сейчас это звучит комично, но у нас есть своя дата в конце февраля, работаем над ней.

Поветкин хорошо подготовлен, олимпийский чемпион, на его счету хорошие бои с Джошуа и Владимиром Кличко. А также в его копилке победы над Дэвидом Прайсом с Хью Фьюри. Он может хорошо боксировать. Будет опасный бой”, – рассказал Гірн.