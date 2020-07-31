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Гірн: Вайт рискует, выходя на бой против Поветкина

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Эдди Гірн прокомментировал Вайт бой – Поветкин

#Вайт, #Бой, #Гірн

Источник – isport.ua.

Диллиану Вайту будет не просто победить Александра Поветкина в бою за временный титул WBC в супертяжелом весе.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Вайт очень рискует, выходя на бой против Поветкина. Легкие поединки остались в прошлом. Теперь все 50 на 50. Уайт был номером 1 в рейтинге WBC – сейчас это звучит комично, но у нас есть своя дата в конце февраля, работаем над ней.

Поветкин хорошо подготовлен, олимпийский чемпион, на его счету хорошие бои с Джошуа и Владимиром Кличко. А также в его копилке победы над Дэвидом Прайсом с Хью Фьюри. Он может хорошо боксировать. Будет опасный бой”, – рассказал Гірн.

Бой Уайт – Поветкин состоится 22 августа в пригороде Лондона.

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Напомним, Шевадзуцький отменил свой бой, чтобы стать спарринг-партнером россиянина Поветкина.

Источник: champion.com.ua
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