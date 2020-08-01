Лопес может отказаться от боя с Ломаченко за финансовых разногласий

Американца не устраивает гонорар в 1,2 миллиона долларов

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Sport Arena.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес может отказаться от объединительного поединка с Василием Ломаченко.

Об этом сообщает The Athletic.

На неделе стороны занялись согласованием гонораров обоих боксеров. Украинец согласился на сумму в 3,25 миллиона долларов, Лопесу предложили 1,2 миллиона.

Американец считает, что предложенных денег недостаточно, и может выбрать другого оппонента для первой защиты пояса.

Пока бой Ломаченко и Лопеса запланирован на 3 октября. Ожидается, что поединок пройдет без зрителей на арене MGM Grand.

Сначала объединительный бой должен был пройти 30 мая, но был бессрочно отложено из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.