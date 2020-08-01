Суббота, 1 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛопес может отказаться от боя с Ломаченко за финансовых разногласий
Бокс

Лопес может отказаться от боя с Ломаченко за финансовых разногласий

AdminНет комментариев
Добавлено

Американца не устраивает гонорар в 1,2 миллиона долларов

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Sport Arena.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес может отказаться от объединительного поединка с Василием Ломаченко.

Об этом сообщает The Athletic.

На неделе стороны занялись согласованием гонораров обоих боксеров. Украинец согласился на сумму в 3,25 миллиона долларов, Лопесу предложили 1,2 миллиона.

Американец считает, что предложенных денег недостаточно, и может выбрать другого оппонента для первой защиты пояса.

Читайте также:  Гвоздик: Усику нет смысла сразу боксировать против Фьюри или Джошуа

Пока бой Ломаченко и Лопеса запланирован на 3 октября. Ожидается, что поединок пройдет без зрителей на арене MGM Grand.

Сначала объединительный бой должен был пройти 30 мая, но был бессрочно отложено из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Стала известна официальная дата боя Альварес – Смит

Чеботарь: Я хочу стать чемпионом мира до конца 2022 года

Будущий соперник Ломаченко назвал свою текущую вес

Гірн: Вайт рискует, выходя на бой против Поветкина

Фьюри: Сначала разберусь с Уайлдером, а потом с Джошуа

Закрыть