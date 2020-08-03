Спенс проведет первый бой после ДТП

Официально подтвержден поединок за участия Спэнса

#Гарсия #Спенс

Источник – sport.ua.

Утвержден проведения поединка Эррол Спенс – Дэнни Гарсия, который состоится 21-го ноября.

Об этом сообщает BoxingScene.

Для Спэнса это будет первый бой после ДТП, в которую боксер попал в октябре прошлого года и длительное время восстанавливался. Гарсия в своем последнем на данный момент поединке победил украинца Ивана Редкача.

Бой Спенс – Гарсия пройдет за пояса WBC и IBF в полусреднем весе.

Ранее, Кроуфорд готов провести бой с Портером.