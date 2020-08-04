Усик может прекратить сотрудничество с Красюком

Александр Красюк прокомментировал сотрудничество с Александром Усиком

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Источник – tribuna.com.

У Александра Усика (17-0, 13 КО) за два боя заканчивается контракт главой промоутерской компании K2 Promotions Александром Красюком.

Об этом рассказал сам глава компании.

“Контракт с Александром Усиком заканчивается через два поединка. Александр изъявил желание подождать конец контракта и провести переговоры с другими промоутерами. Он это делал и до подписания контракта с нами. Кто сделает лучшее предложение, с теми он и продолжит свою боксерскую карьеру.

В прошлый раз именно К2 сделали самое выгодное предложение, так что результат говорит сам за себя”, – рассказал Красюк.