Арум отреагировал на возможный отказ Лопеса от боя с Ломаченко

Боб Арум прокомментировал бой Ломаченко – Лопес
#Ломаченко, #Зеленский, #Арум
Источник – sport.иа.
Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопес может отказаться от боя с чемпионом WBA/WBO/WBC Franchise Василием Ломаченко.
Об этом рассказал глава Top Rank Боб Арум.
“Мы объяснили команде Лопеса, что у нас не будет выручки от продажи билетов и платных трансляций. То есть мы хотим заплатить им большой гонорар, но, опять же, я не собираюсь терять миллионы долларов на ивент из-за того, что Лопес оценивает себя дороже.
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Если мы не заключим соглашение, то откажемся от этого поединка. В таком случае мы будем искать для Ломаченко другого соперника на осень. Но я все еще сохраняю оптимизм по поводу того, что мы достигнем консенсуса”, – сказал Арум.
Напомним, чемпиона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 15 КО) не устраивают финансовые условия, предложенные за бой с украинцем.