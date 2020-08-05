Арум отреагировал на возможный отказ Лопеса от боя с Ломаченко

Боб Арум прокомментировал бой Ломаченко – Лопес

#Ломаченко, #Зеленский, #Арум

Источник – sport.иа.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопес может отказаться от боя с чемпионом WBA/WBO/WBC Franchise Василием Ломаченко.

Об этом рассказал глава Top Rank Боб Арум.

“Мы объяснили команде Лопеса, что у нас не будет выручки от продажи билетов и платных трансляций. То есть мы хотим заплатить им большой гонорар, но, опять же, я не собираюсь терять миллионы долларов на ивент из-за того, что Лопес оценивает себя дороже.

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Если мы не заключим соглашение, то откажемся от этого поединка. В таком случае мы будем искать для Ломаченко другого соперника на осень. Но я все еще сохраняю оптимизм по поводу того, что мы достигнем консенсуса”, – сказал Арум.