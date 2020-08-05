Бой Ломаченко – Лопес может сорваться

Дэвид Маквотер пркооментував бой Ломаченко – Лопес

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Источник – ukrinform.ua.

Американский боксер Теофімо Лопес намерен отказаться от боя с украинцем Василием Ломаченко и начал искать ему замену.

Об этом рассказал менеджер американца Дэвид Маквотер.

“Мы готовы согласиться на предварительно обусловленное снижение гонорара, однако полученное в результате уменьшение оказалось слишком резким.

Вероятно, мы проведем другой бой в легком весе, а затем пересмотрим предложение от Ломаченко. Я считаю, многое в этой ситуации зависит от телеканала ESPN. Если они хотят устроить этот поединок, то им следует что-то придумать, чтобы Top Rank сделала этот ивент.

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Боб Арум прав в том, что Top Rank не должна терять деньги на этом бою. И Теофімо тоже не должен. Больше всего от этого боя выиграет ESPN. Я считаю, что они должны найти способ его устроить”, – сказал Маквотер.