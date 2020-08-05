Среда, 5 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксБой Ломаченко – Лопес может сорваться
Бокс

Бой Ломаченко – Лопес может сорваться

AdminНет комментариев
Добавлено

Дэвид Маквотер пркооментував бой Ломаченко – Лопес

#Ломаченко, #Лопес

Источник – ukrinform.ua.

Американский боксер Теофімо Лопес намерен отказаться от боя с украинцем Василием Ломаченко и начал искать ему замену.

Об этом рассказал менеджер американца Дэвид Маквотер.

Мы готовы согласиться на предварительно обусловленное снижение гонорара, однако полученное в результате уменьшение оказалось слишком резким.

Вероятно, мы проведем другой бой в легком весе, а затем пересмотрим предложение от Ломаченко. Я считаю, многое в этой ситуации зависит от телеканала ESPN. Если они хотят устроить этот поединок, то им следует что-то придумать, чтобы Top Rank сделала этот ивент.

Актуально: Лопес – о срыве боя против Ломаченко: Я просто пытаюсь прокормить семью

Боб Арум прав в том, что Top Rank не должна терять деньги на этом бою. И Теофімо тоже не должен. Больше всего от этого боя выиграет ESPN. Я считаю, что они должны найти способ его устроить”, – сказал Маквотер.

Украинец согласился драться за 3,25 млн долларов, американцу предложили 1,2 млн.

Читайте также:  Алиев с поражения дебютировал на боксерском ринге

Напомним, чемпиона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 15 КО) не устраивают финансовые условия, предложенные за бой с украинцем.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Арум отреагировал на возможный отказ Лопеса от боя с Ломаченко

Усик может прекратить сотрудничество с Красюком

Спенс проведет первый бой после ДТП

Usyk17 Promotion: результаты всех боев вечера

Лопес может отказаться от боя с Ломаченко за финансовых разногласий

Закрыть