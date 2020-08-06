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Бокс

Джошуа: Сказал Фьюри, чтобы не беспокоился насчет Усика

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Энтони Джошуа прокомментировал разговор с Тайсоном Фьюри

#Джошуа, #Усик #Фьюри

Источник – sport.ua.

Энтони Джошуа не планирует драться с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком.

Об этом рассказал сам британский боксер.

“Мы встретились, немного пообщались. Он мне сказал: “Смотри Пулеву не проиграй”. Я ответил, мол, еще что-то глупее придумай. Он меня спросил по поводу Усика, должен ли я потом сразиться с ним.

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Я ему сказал, чтобы не беспокоился по поводу Усика. Нас ждет с тобой бой, так что увидимся в 2021. Вот и весь разговор”, – рассказал Джошуа.

Напомним, Усик может прекратить сотрудничество с Красюком.

Источник: champion.com.ua
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