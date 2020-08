Лопес: Бой с Ломаченко будет, идут переговоры

Теофімо Лопес прокомментировал бой с Василием Ломаченко

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Американский боксер Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), чемпион мира по версии IBF в легком весе, опроверг информацию, что его поединок с обладателем пояса WBA, WBO и WBС IBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) может быть сорван.

Об этом рассказал сам боксер.

Актуально: Арум: Ломаченко готов боксировать с Лопесом за меньшие деньги, чем в контракте

The fight is going to happen. Stuff like this sometimes takes a little longer to happen and that’s why it’s called “negotiating” for a reason. Dumb asses!

— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 5, 2020