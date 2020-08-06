Четверг, 6 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛопес: Бой с Ломаченко будет, идут переговоры
Бокс

Лопес: Бой с Ломаченко будет, идут переговоры

AdminНет комментариев
Добавлено

Теофімо Лопес прокомментировал бой с Василием Ломаченко

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Американский боксер Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), чемпион мира по версии IBF в легком весе, опроверг информацию, что его поединок с обладателем пояса WBA, WBO и WBС IBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) может быть сорван.

Об этом рассказал сам боксер.

Актуально: Арум: Ломаченко готов боксировать с Лопесом за меньшие деньги, чем в контракте

“Бой с Васей будет. Подобные вещи иногда занимают чуть больше времени, и поэтому они не зря называются “переговорами”. Тупые ослы!”, – отметил Лопес.

Ранее сообщалось, кто может стать соперником Ломаченко, если американец откажется от боя.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 + восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Джошуа: Сказал Фьюри, чтобы не беспокоился насчет Усика

Бой Ломаченко – Лопес может сорваться

Арум отреагировал на возможный отказ Лопеса от боя с Ломаченко

Усик может прекратить сотрудничество с Красюком

Спенс проведет первый бой после ДТП

Закрыть