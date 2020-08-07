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Определился лучший боксер Украины

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Стали известны лауреаты от Украины вномінації AIBA Лучший в боксе-2020

#Хижняк, #Лысенко #ФБУ

Источник – fbu.org.ua.

Международная федерация бокса (AIBA) ввела номинации Лучший в боксе-2020 (AIBA BEST IN BOXING 2020).

Об этом сообщает ФБУ.

Федерация бокса Украины назвала имена всех лауреатов награды Лучший в боксе-2020 в нашем государстве.

Лучшим боксером Украины признан чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Европейских игр Александра Хижняка, а лучшей боксеркой Украины – Анна Лысенко.

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Лучшим тренером стал Александр Хижняк-старший (личный тренер Александра Хижняка, заслуженный тренер Украины)

Также было определено лучшего молодого боксера Украины, который стал Юрий Захарєєв (чемпион первенства Европы среди молодежи), а лучшей молодой боксеркой – Мария Кривонос (серебряная призерка чемпионата Европы среди молодежи).

Напомним, Хижняка избрана председателем комиссии атлетов AIBA.

Источник: champion.com.ua
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