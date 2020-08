Редкач: Нокаутирую Бронера до 7 раунда

34-летний украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) хочет провести бой с 30-летним американским бойцом Едріеном Бронером (33-4-1, 24 КО).

Об этом написал сам спортсмен.

“Отмечайте этого боксера, которого я нокаутирую после седьмого раунда. Сколько людей хотят увидеть, как я надеру ему задницу? Дайте мне знать как можно скорее. Большое спасибо. Я буду первым боксером из Украины, который это сделает”, – написал Редкач в Instagram.

tag of this boxer who I will knock out after round 7 How many people want to see me kick. 🙅🏾♂️ ass let me know as soon as possible. Thanks a lot. 🙌🙌🙌 I will be the first fighter from Ukraine to do it 🇺🇦 #boxinglife

