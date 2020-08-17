Ломаченко: Уже хочу выйти в ринг с Лопесом

Украинец надеется забрать все 4 титула
#Ломаченко, #Лопес
Источник – BoxingScene.
Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от всех вариантов с промежуточными боями ради поединка с Теофімо Лопесом.
Об этом заявил сам украинец.
“Готовлюсь к бою, хочу выйти в ринг против Лопеса. Отказались от всех вариантов с промежуточными боями, чтобы не было травм или других проблем.
Хочется уже биться. Я как ребенок, которого оставили без игрушек. Скучаю за настоящими поединками, уже переключаюсь в режим полной готовности”, – заявил Ломаченко.
Последний раз боксер выходил на ринг год назад, когда победил Люка Кэмпбелла.
Напомним, стало известно когда Ломаченко начнет подготовку к бою с Лопесом.
Источник: champion.com.ua