Ломаченко: Уже хочу выйти в ринг с Лопесом

Украинец надеется забрать все 4 титула

#Ломаченко, #Лопес

Источник – BoxingScene.

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от всех вариантов с промежуточными боями ради поединка с Теофімо Лопесом.

Об этом заявил сам украинец.

“Готовлюсь к бою, хочу выйти в ринг против Лопеса. Отказались от всех вариантов с промежуточными боями, чтобы не было травм или других проблем.

Хочется уже биться. Я как ребенок, которого оставили без игрушек. Скучаю за настоящими поединками, уже переключаюсь в режим полной готовности”, – заявил Ломаченко.