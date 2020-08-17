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Ломаченко: Уже хочу выйти в ринг с Лопесом

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Украинец надеется забрать все 4 титула

#Ломаченко, #Лопес

Источник – BoxingScene.

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от всех вариантов с промежуточными боями ради поединка с Теофімо Лопесом.

Об этом заявил сам украинец.

“Готовлюсь к бою, хочу выйти в ринг против Лопеса. Отказались от всех вариантов с промежуточными боями, чтобы не было травм или других проблем.

Хочется уже биться. Я как ребенок, которого оставили без игрушек. Скучаю за настоящими поединками, уже переключаюсь в режим полной готовности”, – заявил Ломаченко.

Последний раз боксер выходил на ринг год назад, когда победил Люка Кэмпбелла.

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Напомним, стало известно когда Ломаченко начнет подготовку к бою с Лопесом.

Источник: champion.com.ua
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