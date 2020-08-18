Ломаченко – Лопес: прогноз тренера Головкина

Тренер Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс в преддверии боя между Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) заявил, что в украинца есть хорошие шансы добыть победу, но ему будет не просто.

«У Ломаченко есть опыт. Но как только понимают его движения на ногах, его ловят ударом, как было не в последнем бою, а до этого (с Хорхе Линаресом – прим.). Я верю, что с ним все будет отлично, но это будет сложный бой. Этот молодой парень (Теофимо Лопес – прим.) выйдет на ринг в поисках славы. Он сделает все, что сможет и отдаст всего себя», – сказал Бэнкс в разговоре с ESNEWS.

По его слова, результат боя очень тяжело спрогнозировать.

«Если он (Ломаченко) будет проводить больше своих атак и больше движений с самого начала, я думаю, это даст ему преимущество для победы. Если же Ломаченко позволит этому молодому парню начать первому – это сделает бой в неравным для Ломаченко. Как только этот молодой парень начнёт свое дело – он не остановится», — добавил Бэнкс.

Напомним, поединок Ломаченко против Лопеса планируют провести 17 октября 2020 года.