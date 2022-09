#Энтони Джошуа, #Джо Джойс

Источник — Чемпион.

В возможном бою эксчемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) проиграл бы Джо Джойсу (15-0, 14 КО).

Об этом заявил американский тренер Тедди Атлас.

«Джойс нокаутировал бы Джошуа, слишком жесткого и сильного. Нравится это его поклонникам или нет», — сказал Атлас.

Joyce would knockout Joshua , too tough and strong. Whether his fans like it or not! #JoyceParker

— Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) September 25, 2022

Раньше Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде боя.