Камбосос вернулся к тренировкам после поражения от Хэйни

Австралиец сообщил о возвращении к тренировкам #Джордж Камбосос

Эксчемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-2, 10 КО) вернулся к тренировкам после второго поражения Дэвину Хейни (29-0, 15 КО).

Об этом он сообщил в Твиттере.

«Снова в лаборатории. Работаю после того, как заточил лезвия и отточил свои навыки против одного из величайших воинов в мире бокса за последний год. Благодаря нашим победам и поражениям мы продолжаем двигаться вперед и становимся более оснащенными воинами для следующего сражения», — написал Камбосос.

Back In The Lab Working After Sharpening My Blades and Honing My Skills One of The Great Warriors In The World Of Boxing Over The Last Year. С помощью наших вин и уличных путешествий, идущих вперед и становившихся вдохновленным врагом для следующего битва, словно он 🥊🧪⚔️ pic.twitter.com/fI7D0P9F69

