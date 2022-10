Усик – о возможном бое с Джойсом: Я хочу драться за титулы

Украинец не намерен сразиться с Джо Джойсом #Александр Усик, #Джо Джойс Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не намерен сражаться с Джо Джойсом (15-0, 14 КО).

О это украинец рассказал SecondsOut.

Oleksandr Usyk asked about potential fight with Joe Joyce: «Но I don't want to fight with him, he's like a tank! Did you watch him fight? Jokes aside, Я wanna fight for belts.» [@SecondsOutLive]

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 25, 2022