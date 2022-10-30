Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Бокс

25-летний британский боксер погиб во время снорклинга

Предварительно полиция не считает смерть подозрительной

Британский проспект Кэм Шоу (4-0) погиб в возрасте 25 лет.

О это сообщает BOXRAW.

Он утонул во время снорклинга (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и, обычно, с ластами — прим.) в Австралии.

Отмечается, что предварительно полиция не считает смерть подозрительной.

Шоу стал профессионалом в 2019 году .

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс