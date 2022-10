25-летний британский боксер погиб во время снорклинга

Предварительно полиция не считает смерть подозрительной

Британский проспект Кэм Шоу (4-0) погиб в возрасте 25 лет.

О это сообщает BOXRAW.

Он утонул во время снорклинга (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и, обычно, с ластами — прим.) в Австралии.

Отмечается, что предварительно полиция не считает смерть подозрительной.

Шоу стал профессионалом в 2019 году .

Unbeaten British prospect, Cam Shaw, has sadly passed away at the 25th following tragic snorkeling accident in Australia. RIP champ 🙏 pic.twitter.com/V12sfDbLdK

— BOXRAW (@BOXRAW) October 27, 2022