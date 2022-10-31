Бокс
Кроуфорд — о победе Ломаченко: 117-111 — это безумие
Чемпион в полусреднем весе прокомментировал победу Ломаченко #Вас , #Теренс Кроуфорд
Источник- Чемпион.
Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) прокомментировал судейство в бою Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) против Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).
Соответствующий пост он написал в Твиттере.
«117-111 — это безумие. Первый был достаточно близок к ничьей (судья — прим.)», — написал Кроуфорд.
117 111 that’s crazy the first was close enough to be a draw
— Terence Crawford (@terencecrawford) Октябрь 30, 2022