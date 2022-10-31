Кроуфорд — о победе Ломаченко: 117-111 — это безумие

Чемпион в полусреднем весе прокомментировал победу Ломаченко #Вас , #Теренс Кроуфорд

Источник- Чемпион.

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) прокомментировал судейство в бою Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) против Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).

Соответствующий пост он написал в Твиттере.

«117-111 — это безумие. Первый был достаточно близок к ничьей (судья — прим.)», — написал Кроуфорд.