Кроуфорд — о победе Ломаченко: 117-111 — это безумие

Чемпион в полусреднем весе прокомментировал победу Ломаченко #Вас , #Теренс Кроуфорд

Источник- Чемпион.

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) прокомментировал судейство в бою Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) против Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).

Соответствующий пост он написал в Твиттере.

117 111 that’s crazy the first was close enough to be a draw

— Terence Crawford (@terencecrawford) Октябрь 30, 2022