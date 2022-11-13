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Бокс

IBF назначила для Усика обязательного соискателя

Британский промоутер рассказал о возможном следующем бое Усика # Хргович Источник — Чемпион.

IBF обязала чемпиона Александра Усика (20-0, 13 КО) встретиться с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем (14-0, 12 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Только что получил письменное распоряжение от IBF о том, что чемпион Александр Усик должен встретиться с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем», — написал Гирн.

Источник: champion.com.ua

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