IBF назначила для Усика обязательного соискателя

Британский промоутер рассказал о возможном следующем бое Усика # Хргович Источник — Чемпион.

IBF обязала чемпиона Александра Усика (20-0, 13 КО) встретиться с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем (14-0, 12 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

Just received written order from IBF for Champion @usykaa to face mandatory challenger @Filip_Hrgovic NEXT..let’s go! @SauerlandBros 🔥

— Eddie Hearn (@EddieHearn) November 12, 2022