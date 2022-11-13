Бокс
IBF назначила для Усика обязательного соискателя
Британский промоутер рассказал о возможном следующем бое Усика # Хргович Источник — Чемпион.
IBF обязала чемпиона Александра Усика (20-0, 13 КО) встретиться с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем (14-0, 12 КО).
Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.
«Только что получил письменное распоряжение от IBF о том, что чемпион Александр Усик должен встретиться с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем», — написал Гирн.
Just received written order from IBF for Champion @usykaa to face mandatory challenger @Filip_Hrgovic NEXT..let’s go! @SauerlandBros 🔥
— Eddie Hearn (@EddieHearn) November 12, 2022