Райан Гарсия анонсировал бой в январе

Соперник пока неизвестен #Райан Гарсия

Американский легковес Райан Гарсия (23-0, 19 КО) проведет следующий поединок в январе 2023 года.

Об этом заявил сам боксер.

Соперник пока неизвестен.

Раньше была информация, что Райан Гарсия договорился о бое с Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 КО) в 2023 году. Но Джервонта впоследствии объявил, чтобы 7 января будет сражаться против Эктора Луиса Гарсии (16-0, 10 KO).

В последний раз Райан выходил в ринг в июле, когда победил Хав Фортуна в 6-м раунде.

I’ll be back Jan as well!! Stay Tuned 😎

— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) November 20, 2022