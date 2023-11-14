Фьюри: Разберу Усика на части за 4 раунда

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Александра Усика 170 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фюри

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) обратился к обладателю WBO, WBA и IBF Александру Усику (21-0, 14 КО).

«Усик, разберу тебя на части за 4 раунда», — сказал Фюри в видеообращении к участникам конгресса WBC в Ташкенте.

Усик присутствует на конгрессе. Его сразу же спросили, что он думает о словах Фюри.

«Вообще без понятия. Люблю Тайсона, он классный парень. Где ты?» — Сказал Усик. Fury threatens для смешки его в рамки в четырех кругах, so Usyk responds: “I love Tyson Fury, большой парень.” [🎥 LomUs Official] pic.twitter.com/DhaAUT1W7q > — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 14, 2023

Ранее определилась дата боя Усик — Фюри.