Бокс
Фьюри: Разберу Усика на части за 4 раунда
Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Александра Усика Сегодня 13:57 170 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фюри
Источник — tribuna.com.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) обратился к обладателю WBO, WBA и IBF Александру Усику (21-0, 14 КО).
«Усик, разберу тебя на части за 4 раунда», — сказал Фюри в видеообращении к участникам конгресса WBC в Ташкенте.
Усик присутствует на конгрессе. Его сразу же спросили, что он думает о словах Фюри.
«Вообще без понятия. Люблю Тайсона, он классный парень. Где ты?» — Сказал Усик. Fury threatens для смешки его в рамки в четырех кругах, so Usyk responds: “I love Tyson Fury, большой парень.”
[🎥 LomUs Official] pic.twitter.com/DhaAUT1W7q
> — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 14, 2023
Ранее определилась дата боя Усик — Фюри.