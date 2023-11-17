Усик – Фьюри: официально объявлена дата боя

В Лондоне прошла пресс-конференция, на которой официально объявили о бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Схватка Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель поединка Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом дивизионе в XXI веке. На кону будут все четыре чемпионских пояса: три (WBA, WBO и IBF), принадлежащие Усику, а также титул WBC Фьюри.