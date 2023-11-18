Папа Римский встретился в Ватикане с Кремлевым

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Президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев встретился в Ватикане с Папой Римским>. Об этом сообщает прессслужба IBA.

При этом они пожали друг другу руки.

Сайт IBA сообщает, что они обсудили силу спорта в содействии взаимопониманию и гармонии между различными сообществами, а также они имеют общее видение, что на «ринге жизни мы все связаны человечностью и стремимся к миру».

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