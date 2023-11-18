Тайсон назвал фаворита боя Усик — Фьюри

Майк Тайсон поделился прогнозом на бой Усик — Фьюри 539 Фото — Getty Images #Александр Усик, #То 'юри, #Майк Тайсон

Источник — Fight Hub TV.

По мнению легендарного американского боксера Майка Тайсона, обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) является фаворитом в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

«Я с нетерпением жду этого сражения. Это будет интересный поединок. Я выберу Тайсона Фюри, потому что он победит Усика. Я думаю, что Фюри достанется Александра и победит его, это мое мнение, но я могу ошибаться. /p>

Возможно, Фюри понадобится несколько раундов, чтобы справиться с его подвижностью. Но с Усиком очень сложно драться. Он очень умный и быстрый», – сказал Тайсон.