Уайлдер: Выберу Миллера в бою с Дюбуа

27 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/224963f63937fdc86d7d9c893faa1d899b.jpg" /> Фото: Getty Images

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер должен победить британца <. Об этом заявил бывший чемпион Деонтей Уайлдер.

«В этом поединке я выберу Миллера. Я ставлю на «Большого малыша» из-за его габаритов и опыта. Он болтал. На пресс-конференции я видел Дюбуа, когда Джаррелл выступал с речью. Иногда ты можешь увидеть, как боец ​​нервничает», — сказал Уайлдер.

Бой Миллер — Дюбуа состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

На В этот вечер бокса Уайлдер проведет бой против Джозефа Паркера.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!