Бокс
Уайлдер: Выберу Миллера в бою с Дюбуа
Сегодня 23:26 27 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/224963f63937fdc86d7d9c893faa1d899b.jpg" /> Фото: Getty Images
Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер должен победить британца <. Об этом заявил бывший чемпион Деонтей Уайлдер.
«В этом поединке я выберу Миллера. Я ставлю на «Большого малыша» из-за его габаритов и опыта. Он болтал. На пресс-конференции я видел Дюбуа, когда Джаррелл выступал с речью. Иногда ты можешь увидеть, как боец нервничает», — сказал Уайлдер.
Бой Миллер — Дюбуа состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.
На В этот вечер бокса Уайлдер проведет бой против Джозефа Паркера.
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