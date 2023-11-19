Сам Кинох считает, что Александр своими победами над британцами значительно увеличил свою бан-базу на Туманном Альбионе 269

Источник — Чемпион.

Корреспонденты Чемпиона посетили боксерский ивент в Глазго, который организовал Сам Кинох. Свое первое шоу руководитель Kynoch Boxing провел в 2015 году и этот ивент был для него 97-м. В следующем году Сам готовится провести свой юбилейный 100 шоу, которые он организует по всей Шотландии – в Глазго, Абердине, Пейсли, Данди, Эдинбурге и Инвернессе.

Формат шоу нас немного удивил. Ринг “окружили” 34 стола. Около каждого по 10 стульев. Сначала в программе ужин, а уже после нее начинается бокс. Стоимость билетов от 100 (стандарт) до 200 фунтов (столы у ринга). Шоу состояло из 6 боев. В последнем впервые за 45 лет разыгрывался титул чемпиона Шотландии в Лайтхевивейте. После инвента мы еще некоторое время ждали, когда Сам освободится, и наконец садимся за стол и записываем с ним блиц-интервью.

Сам, вы организуете по 15 боксерских ивентов в год. Они все такого же формата – со столами и ужином?

Большинство. Но, например, 2 декабря у Пейсли будет последнее шоу Kynoch Boxing. Там уже будет паблик-формат. Без ужина.

Ваши ивенты транслируются на ютуб-канале Kynoch Boxing. Что мешает маме телепартнера? В крупнейших мировых промоутерских компаниях продажа телеправ — главный источник доходов