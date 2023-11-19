Бокс
Британский промоутер: Усик выигрывает у Тайсона Фьюри
Сам Кинох считает, что Александр своими победами над британцами значительно увеличил свою бан-базу на Туманном Альбионе Сегодня 08:30 2690
Источник — Чемпион.
Корреспонденты Чемпиона посетили боксерский ивент в Глазго, который организовал Сам Кинох. Свое первое шоу руководитель Kynoch Boxing провел в 2015 году и этот ивент был для него 97-м. В следующем году Сам готовится провести свой юбилейный 100 шоу, которые он организует по всей Шотландии – в Глазго, Абердине, Пейсли, Данди, Эдинбурге и Инвернессе.
Формат шоу нас немного удивил. Ринг “окружили” 34 стола. Около каждого по 10 стульев. Сначала в программе ужин, а уже после нее начинается бокс. Стоимость билетов от 100 (стандарт) до 200 фунтов (столы у ринга). Шоу состояло из 6 боев. В последнем впервые за 45 лет разыгрывался титул чемпиона Шотландии в Лайтхевивейте. После инвента мы еще некоторое время ждали, когда Сам освободится, и наконец садимся за стол и записываем с ним блиц-интервью.
Сам, вы организуете по 15 боксерских ивентов в год. Они все такого же формата – со столами и ужином?
Большинство. Но, например, 2 декабря у Пейсли будет последнее шоу Kynoch Boxing. Там уже будет паблик-формат. Без ужина.
Ваши ивенты транслируются на ютуб-канале Kynoch Boxing. Что мешает маме телепартнера? В крупнейших мировых промоутерских компаниях продажа телеправ — главный источник доходов
Мы работали с STV (Scotland TV) и BBC Scotland. Сейчас в поиске и процессе активных переговоров с потенциальными медиа-партнерами. Конечно, желаем, чтобы наши бои транслировались на большой медийной платформе. Но в Шотландии доминирует футбол, и у бокса, к сожалению, пока нет большой фан-базы. Поэтому непросто найти медиа-партнера. В Шотландии абсолютное большинство футбольных фанов болеет против сборной Англии. В боксе такая же история? За кого болели шотландцы в боях Усик-Белью, Усик-Чиссора, Усик-Джошуа и Усик-Дюбуа?
В футболе это действительно имеет место. Но в боксе британская аудитория более сплочена. Традиционно поддерживает боксеров из Туманного Альбиона. Но с каждой победой Усик увеличивает свою фан-базу в Соединенном королевстве. Все больше британских фанатов начинают болеть за Усика. Наша боксерская публика считает, что перфоманс Усика на две головы выше его соперников, даже если они и соотечественники.
Каков ваш прогноз на бой Усик — Тайсон Фюри? ;
Усик выигрывает. У Тайсона Фюри возникают сложности с боксерами, которые постоянно маневрируют и очень хорошо готовы физически. Так что украинец для меня фаворит. Но я не удивлюсь какому-либо результату.
Вообще Украина и Великобритания традиционно флагманы в боксе. В свое время в нашем шоу с моим боксером должен был драться тяжеловес Андрей Руденко. Но из-за пандемии мы были вынуждены отменить ивент. Помню, что об этом бое я договаривался с украинским менеджером Владом Елисеевым. Каковы стратегические планы Kynoch Boxing на ближайшие 5 лет?
Моя основная функция как менеджера – подготовка боксеров. Мои ивенты в Шотландии – это трамплин для них, чтобы выйти на другой, более качественный уровень. А затем боксеры переходят к другим промоутерам, с которыми мы имеем коллаборации и какие дальше продолжают заниматься их профессиональной карьерой. Например, развиваем карьеру Натаниэля Коллинза, теперь в коллаборации с Фрэнком Уорреном.
Максим Розенко, Валентин Швец и Даниил Тихомиров из ГлазгоИсточник: champion.com.ua