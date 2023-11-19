Фьюри: Я просто проведу для Усика урок бокса

Тайсон прокомментировал предстоящий бой с Усиком 173 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — Чемпион.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) уверен в победе в бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) ).

Об этом британец рассказал порталу Boxing King Media.

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«Я просто проведу для него урок бокса. Как бы я ни боксировал в этом поединке – я могу у него выиграть в любом случае», — сказал Фюри.