Бокс
Фьюри: Я просто проведу для Усика урок бокса
Тайсон прокомментировал предстоящий бой с Усиком Сегодня 22:06 173 0 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
Источник — Чемпион.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) уверен в победе в бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) ).
Об этом британец рассказал порталу Boxing King Media.
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«Я просто проведу для него урок бокса. Как бы я ни боксировал в этом поединке – я могу у него выиграть в любом случае», — сказал Фюри.