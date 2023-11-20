Чемпионат стартовал 20 ноября 140

Источник — Luckypunch

Серебряный призер Олимпиады-2020 Александр Хижняк не выступит на чемпионате Украины по боксу.

Об этом сообщает LuckyPunch.

Несмотря на предварительное решение об участии боксера в первенстве страны , тренерским штабом сборной Украины вместе с отцом и тренером Александра было принято решение не боксировать на чемпионате Украины, а целенаправленно готовиться к Олимпийским Играм.

Чемпионат Украины пройдет во Львове с 19 по 26 ноября. Хижняк уже получил лицензию на Олимпиаду-2024.

Раньше Хижняк уверенно завоевал золотую медаль Европейских игр-2023.