Бокс
Хижняк не выступит на чемпионате Украины по боксу
Чемпионат стартовал 20 ноября Сегодня 16:15 140 0< /span> #Александр Хижняк
Источник — Luckypunch
Серебряный призер Олимпиады-2020 Александр Хижняк не выступит на чемпионате Украины по боксу.
Об этом сообщает LuckyPunch.
Несмотря на предварительное решение об участии боксера в первенстве страны , тренерским штабом сборной Украины вместе с отцом и тренером Александра было принято решение не боксировать на чемпионате Украины, а целенаправленно готовиться к Олимпийским Играм.
Чемпионат Украины пройдет во Львове с 19 по 26 ноября. Хижняк уже получил лицензию на Олимпиаду-2024.
Раньше Хижняк уверенно завоевал золотую медаль Европейских игр-2023.