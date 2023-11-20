Бокс
Известный тренер раскритиковал бой Джошуа с Валлином
Барри Макгиган прокомментировал бой Джошуа — Валлин Сегодня 19:58 175 0 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Отто Валлин
Источник — isport.ua.
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) уверенно выигрывает бой у Отто Валлина (26-1, 14 KO).
Об этом рассказал известный тренер Барри Макгиган.
«Я считаю, что бой с Отто Валлином — пустая трата времени. Джошуа нокаутирует его за пять раундов.
Мы все хотим увидеть бой Джошуа из Вайлдер, потому что в этом поединке есть опасность.Вайлдер может бить и он опасен на дистанции.
Почему они решили провести еще один бой?Это кажется просто бессмысленной тратой времени. свой бой и делают его еще более масштабным», — сказал Макгиган.
Бой пройдет 23 декабря в Саудовской Аравии.