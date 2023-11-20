Известный тренер раскритиковал бой Джошуа с Валлином

Барри Макгиган прокомментировал бой Джошуа — Валлин 175 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Отто Валлин

Источник — isport.ua.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) уверенно выигрывает бой у Отто Валлина (26-1, 14 KO).

Об этом рассказал известный тренер Барри Макгиган.

«Я считаю, что бой с Отто Валлином — пустая трата времени. Джошуа нокаутирует его за пять раундов.

Мы все хотим увидеть бой Джошуа из Вайлдер, потому что в этом поединке есть опасность.Вайлдер может бить и он опасен на дистанции.

Почему они решили провести еще один бой?Это кажется просто бессмысленной тратой времени. свой бой и делают его еще более масштабным», — сказал Макгиган.