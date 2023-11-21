WBC санкционировала бой Усик – Фьюри при условии, что состоится матч-реванш

Маурисио Сулейман прокомментировал организацию боя Усик — Ф'юри 206 Фото — gettyimages #Александр Усс Источник

Источник — boxingscene.com.

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) и обладателя титула WBC Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) назначили при условии , что состоится матч-реванш.

Об этом рассказал президент WBC Маурисо Сулейман.

«Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика будет за бесспорное чемпионство. WBC санкционировала этот поединок с конкретным условием проведения матча-реванша.

Во время съезда в прошлом году мы приняли решение о проведении обязательных процедур.Эти поединки не состоялись.На данный момент WBC не будет рассматривать обязательную позицию.

23 декабря состоится множество боев, которые повлияют на позиции в рейтинге в супертяжелом весе.Пока предложений по окончательному отбору нет.У нас есть чемпион мира, который борется за бесспорное чемпионство и после этого подтвержден, как минимум, еще один бой. Пока не существует обязательного процесса в отношении претендента», — сказал Сулейман.