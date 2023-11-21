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WBC санкционировала бой Усик – Фьюри при условии, что состоится матч-реванш
Маурисио Сулейман прокомментировал организацию боя Усик — Ф'юри Сегодня 13:10 206 0 Фото — gettyimages #Александр Усс Источник
Источник — boxingscene.com.
Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) и обладателя титула WBC Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) назначили при условии , что состоится матч-реванш.
Об этом рассказал президент WBC Маурисо Сулейман.
«Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика будет за бесспорное чемпионство. WBC санкционировала этот поединок с конкретным условием проведения матча-реванша.
Во время съезда в прошлом году мы приняли решение о проведении обязательных процедур.Эти поединки не состоялись.На данный момент WBC не будет рассматривать обязательную позицию.
23 декабря состоится множество боев, которые повлияют на позиции в рейтинге в супертяжелом весе.Пока предложений по окончательному отбору нет.У нас есть чемпион мира, который борется за бесспорное чемпионство и после этого подтвержден, как минимум, еще один бой. Пока не существует обязательного процесса в отношении претендента», — сказал Сулейман.
Напомним, первое сражение между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должно состояться 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии .