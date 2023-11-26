Бенавидес: Дайте мне Каннело

«Думаю, я просто закрепился в звании доминантного бойца, которым я являюсь. Я думаю, это было просто напоминанием, чтобы все знали, кто, к черту, является настоящим чемпионом во втором среднем весе! Все хотят увидеть мой бой против Канело, и мы тоже этого хотим.Я самый молодой чемпион мира во втором среднем весе.Двухкратный чемпион мира.Теперь дайте мне бой, который мы все хотим увидеть.Кто хочет увидеть Давид Бенавидес – Канело? Канел: Флойд победил меня благодаря своему опыту

Как я победил Андрад? Упорный труд и самоотверженность. Все говорят, что я не такой, не какой-нибудь, боксирую, стоя на полной стопе, не умею защищаться – а у Деметриуса, наверное, одна из лучших защит и он действительно ловок в нападении, но он едва мог попасть в меня. Я думаю, что это о многом говорит. Во время нокдауна в четвертом раунде я опустил его левую руку и пробил правый оверхенд. Это было очень приятно. Я знал, что должен продолжать давление, потому что он больше не мог получать такие удары. >

Я просто должен продолжать избивать того, кого поставят напротив меня. Я лучший, до окончания карьеры я стану легендой. Мне все равно, кого они будут ставить против меня, я буду продолжать нокаутировать их. Давайте дадим людям то, что они хотят. А они хотят увидеть бой Бенавидеса против Канело», — сказал Давид.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!