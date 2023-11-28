Усик – Фьюри: Тедди Атлас сделал прогноз на бой

Известный тренер Тедди Атлас в преддверии боя между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО) заявил, что ему нравится британец, но украинец умеет побеждать.«Я не могу поставить против Усика, потому что есть один пункт, который никто не берет во внимание. Да, все говорят, что у Фьюри есть джеб, он умеет боксировать, он больше. Но у Усика есть один плюс, который был у него всегда. Знаете, что это? Он знает, как побеждать», – цитирует Атласа Boxing Social.Напомним, бой Усик – Фьюри пройдет 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).