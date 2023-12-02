Валлин: Если Джошуа проиграет мне дважды, ему будет очень тяжело вернуться

Валлин прокомментировал свой бой с Джошуа 191 #Энтони Джошуа, #Отто Валлин

— Vegas Insider.

Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) намерен стать чемпионом мира.

Об этом он рассказал накануне боя с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО ).

«Если он проиграет мне дважды, ему будет очень трудно вернуться. Учитывая пять поражений, ему будет очень трудно снова стать чемпионом мира, чего, я знаю, он и хочет. Я хочу сделать все возможное, чтобы выиграть этот бой, и если это будет означать конец его карьеры, то пусть. Я хочу выйти на следующий уровень. Моя цель – стать чемпионом мира, поэтому я иду к этому», — сказал Валлин.