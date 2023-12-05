Стала известна дата следующего боя Продана

Поединок станет частью вечера бокса в итальянском Турине 195 0 #Максим Продан

Источник — Чемпион .

Украинский боксер полусреднего веса Максим Продан (21-2-1, 16 КО) проведет бой с аргентинцем Мигелем Чезарио Антином (20-12-1, 8 КО) в субботу, 16 декабря.

Об этом сообщает сам украинский боксер.

Поединок состоится в рамках вечера бокса в Турине (Пьемонт, Италия). Трансляция боя будет доступна на канале DAZN.

Напомним последний свой бой Продан провел в марте против итальянца Мирко Маркетти в Милане. Украинец нокаутировал соперника во втором раунде. Маркетти не смог продолжить поединок, пропустив сильный удар по корпусу.

Это было первое сражение Продана с лета 2022 года, когда он по очкам победил Рейнальдо Мору из Никарагуа. Также в 2022 году Максим проиграл венесуэльцу Луису Энрике Ромеро техническим нокаутом.

Продан – бывший интернациональный чемпион IBF в полусредней весовой категории. В сентябре 2021 года Максим проиграл титул албанцу Флориану Марку.